Tokat\'ta Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, kurtarma anları kameraya yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Barış Polat (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp dereye uçtu. Polat ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler derenin içinde ters dönen otomobildeki sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile dereden çıkarılan sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kurtarma anları kameraya yansırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA