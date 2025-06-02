Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.
Yeşilyurt ilçesinde dolu yağışı sonrası İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Hasar tespit çalışmalarına İl Tarım ve Oman Müdürü Orhan Şahin de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Dolu Yağışı Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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