Tokat\'ta Feci Kaza: 4 Ölü

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Şeymanur (28)- Emrah Çelik (32) çifti ile 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve akrabaları Döndü Polat (56), son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'da yaşayan ailenin, Almus ilçesi Kolköy'deki yayla şenliğine katılmak üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin (44) kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçtaki eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elanur Çelik ile 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik, akrabaları Döndü Polat ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elanur Çelik bebek ve Döndü Polat da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Elifnur Çelik ile sürücü Özgür Sepetçi'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

ŞENLİK İPTAL EDİLDİ

Bursa'da yaşayan Çelik Ailesi'nin Almus ilçesi Kol köyünde, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan yayla şenliğine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kaza sonrasında ise yayla şenliğinin iptal edildiği bildirildi. Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edilip Almus ilçesi Kolköy'e götürüldü. Cenazeler, köy camisinde öğle vakti kılınan namazına ardından köy mezarlığında toprağa verildi.