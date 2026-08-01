Tokat'ta Geleneksel Tarhana Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Geleneksel Tarhana Üretimi

Tokat\'ta Geleneksel Tarhana Üretimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kadınlar imece usulü organik tarhana yaparak kış hazırlıkları yapıyor. Talep yüksek.

Tokat'ta geleneksel kış hazırlıklarına başlayan kadınlar, imece usulüyle organik tarhana üretiyor.

Kent genelinde kış mevsimi öncesi bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları tarhanaları yaklaşık bir hafta süreyle güneşte kurumaya bırakıyor.

Yeşilırmak Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan, AA muhabirine, ürettikleri tarhananın şifa kaynağı olduğunu ve yoğun talep gördüğünü söyledi.

Tarhananın güneşte kurutulması ve içeriğindeki sarımsak sayesinde yüksek oranda C vitamini barındırdığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Tarhanamız soğuk algınlığına birebir iyi geliyor. Ürünlerimizi ulaştırdığımız herkesten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tarhanayı en çok İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlere gönderiyoruz. Tüketicilerin, 'anneannemizin tarhanası gibi' demesi bizleri çok mutlu ediyor. Tamamen organik ve doğal bulgur kullanıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. İl dışına şu ana kadar yaklaşık 300 kilogram tarhana gönderdik."

Kooperatif üyesi kadınlardan Emine Şeker ise tarhana yapımının inceliklerini anlatarak, "İlk önce bütün ve yarım yarmayı haşlıyoruz. Yoğurtla karıştırarak ayran haline getirip yaklaşık 1,5 saat pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra bir gün dinlendirip yoğuruyoruz. Ardından kalıplarla şekil vererek kurumaya bırakıyoruz. Küflenmesini önlemek amacıyla içinde hiç çiğlik kalmayacak şekilde, gevrek olana kadar bir hafta güneşte bekletiyoruz. Tarhana, kış aylarında her evde bulunması gereken temel bir yiyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Geleneksel Tarhana Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:48
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti Artık sadece anılardalar
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:51:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Geleneksel Tarhana Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.