Tokat'ta hastane otoparkında yanan araç kullanılamaz hale geldi, iki araç zarar gördü - Son Dakika
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Tokat'ta hastane otoparkında yanan araç kullanılamaz hale geldi, iki araç zarar gördü

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Tokat\'ta hastane otoparkında yanan araç kullanılamaz hale geldi, iki araç zarar gördü
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Tokat'ta TOGÜ Hastanesi otoparkında saat 10.00 sıralarında park halindeki hafif ticari araç alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılması önlenen yangında yanında park eden iki araç da yüksek ısıdan zarar gördü.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi otoparkında park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki araçta da ısı nedeniyle hasar oluştu.

Olay, saat 10.00 sıralarında TOGÜ Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Araçtan yükselen yoğun siyah duman çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan iki araç da yüksek ısıdan zarar gördü.

Öte yandan yangın anı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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