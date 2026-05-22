Tokat\'ta Heyelan Riski: Mülk Köyü Tahliye Ediliyor

Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), - TOKAT'ta etkili olan sağanak yağışların ardından merkeze bağlı Mülk köyünde heyelan riski meydana geldi. Tokat Valiliği koordinasyonunda köy sakinleri ile hayvanları Mülk Yaylası'na tahliye edilmeye başlanırken, jandarma ekipleri vatandaşlar için yaylada çadır kurulumu gerçekleştirdi.

Kentte son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, merkeze bağlı Mülk köyünde toprak kayması riskini beraberinde getirdi. Bölgede inceleme yapan AFAD ve jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle köyün tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından harekete geçen ekipler, köy sakinlerini ve besledikleri hayvanları güvenli bölge olan Mülk Yaylası'na sevk etmeye başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yaylada çadır kurulumu yaptı.

VALİ KÖKLÜ: VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN 7/24 ÇALIŞIYORUZ

Heyelan riski nedeniyle tahliye çalışmalarının başlatıldığı Mülk köyünü ziyaret eden Tokat Vali Abdullah Köklü, "Bu son yağışlar sebebiyle bir miktar daha hassasiyet oluştu. O hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza güvenli bölgeye nakliye olmaları yolunda beraber istişarede bulunduk. Ben köyü ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun dedim. Sağ olsun vatandaşlarımız devletimizle uyumlu bir şekilde, Valiliğimizle uyumlu bir şekilde; Tarım Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Özel İdaremiz tamamıyla desteğiyle vatandaşlarımızın güvenli yere ulaşmasını sağlamak için 7/24 çalışıyor" dedi.

'ŞU AN İÇİN ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Turhal ilçesinde beklenen sel ve taşkın ile ilgili Vali Köklü, "Herhangi bir sorunumuz yok. Dün akşam bir miktar Almus Barajı kısmına havzaya bir miktar öngörülmeyen yağış düştü. Ama şu an için endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu.