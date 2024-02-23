Tokat'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı

Tokat'ın Günebakan Köyü'nde meydana gelen heyelan felaketi, 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlaları etkiledi. Afet sonrası ortaya çıkan su ise merak uyandırdı. Heyelanın yer altında bulunan sudan kaynaklandığı iddia edildi.

23.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı

TOKAT - Tokat'ın Günebakan Köyü'nde meydana gelen heyelan felaketi, 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlaları etkiledi. Afet sonrası ortaya çıkan su ise merak uyandırdı.

Tokat'ın Niksar İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Günebakan köyünde yaşanan heyelanda 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlalar zarar gördü. Afet sonrası ortaya atılan iddia ise dikkat çekti. Heyelanın yer altında bulunan sudan kaynaklandığı iddia edildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede iki ev ve bahçesini kaybeden Ömer Karakaş'ın arazisinden su çıkmaya başladı. Afetin olduğu günlerde az akan suyun şiddeti gün geçtikçe giderek arttı. Oluk oluk akan su vatandaşta endişeye neden oldu. Heyelanın etkisiyle evi yıkılan ve bahçesi zarar gören Ömer Karakaş, "Burası bizimdi. Burası yukardaydı. Tamamen aşağı kadar kaydı. Bu su da burada yoktu. Siz de görüyorsunuz. Bacak kalınlığında su akıyor. Bu sudan yürüdü diyorlar. Artık biz bilemiyoruz sebebini Allah bilir. Karşı da iki tane evimiz vardı. İki gözünün altı tamamen boşaldı" dedi.

Afetin detayları ve ihtimalleri yapılan jeolojik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Tokat\'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı
Kaynak: İHA

Günebakan, Tokat, Çevre, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:29:56. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta heyelan sonrası çıkan su merak uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement