Tokat'ta İftara Özel İkram Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta İftara Özel İkram Noktası

Tokat'ta iftara yetişemeyen sürücüler için ücretsiz ikram noktası kuruldu, güvenli iftar sağlandı.

04.03.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İftara yetişmek isteyen sürücüler kaza yapmasın diye ikram noktası kurdu

TOKAT - Tokat'ta iftara yetişemeyen sürücüler için Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, "İkram Noktası" kurularak, yolculara ücretsiz iftariyelik dağıtımı yapılıyor.

Ramazan ayında yolda seyahat eden vatandaşların iftar saatinde mağdur olmaması için Tokat'ta anlamlı bir proje hayata geçirildi. Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii'nde oluşturulan "İkram noktası", iftara yetişemeyen sürücüler ve yolculara ücretsiz ikramda bulunuyor. Kurulan stant sayesinde, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar telaş yapmadan güvenli bir şekilde oruçlarını açabiliyor. İkram Noktası'nda su, hurma, çay, kek, bisküvi, kraker ve kahve dağıtımı yapılarak sürücülerin risk almadan iftar yapması sağlanıyor.

"Trafikteki gerginliği azaltmak istiyoruz"

Ramazan boyunca İkram Noktası'nın hizmet vereceğini belirten Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, sürücülere önemli bir çağrıda bulunarak; "Peygamberimiz SAV insanların en faydalısı insanlara faydalı olan buyurmaktadır. Ramazan ayı sadece aç kalma, nefsi terbiye etme ayı değildir. Aynı zamanda da iyiliklerimizi gün yüzüne çıkarma ayıdır. İyiliği yer yüzünde hakim kılma ayıdır. Bizler de bu vesileyle camimizin giriş noktasında yoldan geçen yolcularımız için bir ikram noktası oluşturduk. İftar saatlerinde insanlar çok acele ediyorlar. Trafiği tehlikeye atıyorlar. İftar saati gergin oluyorlar. Onların gerginliğini bir nebze olsun azaltmak için ikram noktası olarak burada açmalarına imkan sağladık" dedi.

Sürücüler tarafından büyük takdir toplayan uygulama, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, İftar, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta İftara Özel İkram Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:07:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta İftara Özel İkram Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.