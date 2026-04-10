Tokat'ta İsrail'in 'idam yasası'na tepki eylemi

TOKAT'ta Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail'in 'İdam Yasası'na yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail'in 'İdam Yasası'na tepki göstermek için cuma namazı sonrası Karşıyaka Camii'nin avlusunda toplandı. Düzenlenen eyleme Milli İrade Platformu Başkanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklaması yapan İsmet Enes Demirel, "Açıkça ifade etmek gerekir ki; İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Yine; Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir. Filistin mücadelemizde önden gidenlere selam olsun. Şeyh Ahmet Yasin'e, Haniye'ye, Ebu Daif'e, son şanlı şehit Yahya Sinvar'a selam olsun. Bir Yahya'nın şehit oluşu binlerce genci diri kılacaktır. Her doğan Yahya, sancağı daha ileri taşıyacaktır" dedi.