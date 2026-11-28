Tokat'ta jandarma ve emniyet 124 köy ve 42 mahalle muhtarına bilgilendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta jandarma ve emniyet, 26 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlara yönelik huzur toplantısı düzenledi. Toplantıya 124 köy ve 42 mahalle muhtarı katıldı; hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme yapıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.
26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ile 124 köy ve 42 mahalle muhtarı katıldı.
Toplantıda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, siber suçlar, akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Orman yangınları, sel, taşkın, heyelan, karbonmonoksit zehirlenmeleri, suda boğulma olayları, metruk binalar ve 112 Acil Çağrı Sistemi de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.
Mahalle ve köy muhtarlarının talep, öneri ve sorunlarının dinlendiği toplantıda, suçların önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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