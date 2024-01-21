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Tokat'ta Kamp Yapan Kişi Tilkiyi Besledi - Son Dakika
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Tokat'ta Kamp Yapan Kişi Tilkiyi Besledi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ormanda kamp kuran kişi, yanına yaklaşan tilkiyi beslediği anı cep telefonuyla görüntüledi.

Tokat\'ta Kamp Yapan Kişi Tilkiyi Besledi
21.01.2024 - 19:27,
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ormanda kamp kuran kişi, yanına yaklaşan tilkiyi beslediği anı cep telefonuyla görüntüledi.

İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Karaçam ormanında kamp kuran Adem Yıldız, yaptığı yemeğin kokusunu alan tilkinin kamp etrafında dolaştığını fark etti.

Yemek yediği sırada tilkinin daha da yaklaştığını gören Yıldız, eliyle uzattığı ekmeği tilkiye verdi.

Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA
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