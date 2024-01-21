Tokat\'ta Kamp Yapan Kişi Tilkiyi Besledi

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ormanda kamp kuran kişi, yanına yaklaşan tilkiyi beslediği anı cep telefonuyla görüntüledi.
İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Karaçam ormanında kamp kuran Adem Yıldız, yaptığı yemeğin kokusunu alan tilkinin kamp etrafında dolaştığını fark etti.
Yemek yediği sırada tilkinin daha da yaklaştığını gören Yıldız, eliyle uzattığı ekmeği tilkiye verdi.
Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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