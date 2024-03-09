Tokat'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Tokat'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Tokat\'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.

09.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat- Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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