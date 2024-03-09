Tokat\'ta Yağışın Ardından Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat- Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.
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Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
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