Tokat'ta Kaybolan İki Genç İçin Arama Devam Ediyor
Tokat'ta Kaybolan İki Genç İçin Arama Devam Ediyor

30.05.2026 09:45
Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen iki genç için arama çalışmaları sürerken kriz masası kuruldu.

1) TOKAT'TA ÇAYA DÜŞÜP KAYBOLAN 2 GENÇ, ÜÇ AYRI KOLDAN ARANIYOR

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan sürüyor.

Olay, önceki gün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı. Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor.

ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları; AFAD koordinesinde 142 personel, 5 dron, 4 bot, 26 aracın katılımı ile sürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu Kelkit Çayı'nda arama çalışmaları güçlükle devam ediyor.

Kaynak: DHA

