Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.T.Y. (29) idaresindeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Irmak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?