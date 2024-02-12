Tokat'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat\'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı ve otomobilin motosiklete çarptığı görülüyor.

12.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKAT'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Şubat'ta kent merkezindeki Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Berkay Polat (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Berkay Polat dün öğle saatlerinde yaşamını yitirirdi.Kaza anı Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı ve bu esnada otomobilin motosiklete çarptığı görüldü. (DHA)

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Motosiklet, Tokat, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement