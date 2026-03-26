Tokat\'ta Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor

Tokat Belediyesinin başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta kentsel dönüşümün artık bir söylem değil, sahada karşılığı olan somut bir belediyecilik hizmetine dönüştüğünü belirtti.

Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'ın köklü tarihine yakışır şekilde geleceğe hazırlanmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulakyarak, "Tokat'ımız, kadim geçmişiyle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden biridir. Ancak bu köklü mirası geleceğe güvenle taşımak zorundayız. Özellikle Kaledibi bölgemizde uzun yıllardır devam eden kaya düşmesi riski ve mevcut yapı stokunun durumu, kentsel dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarmış, zaruri bir ihtiyaç haline getirmiştir. Attığımız bu adım, aynı zamanda ortaya koyduğumuz vizyonun, milletimize verdiğimiz sözlerin ve kararlı duruşumuzun bir tezahürüdür. Yıllardır konuşulan bir ihtiyacı artık hayata geçiriyoruz. Birinci etapla birlikte sahada somut sonuçlar alınmaya başlanmıştır. İkinci etap için de hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. Şehrimizi en iyi biz biliyoruz. Sahayı tanıyan, vatandaşımızın beklentilerini doğrudan gören bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu nedenle dönüşüm sürecimizi masa başında değil, sahada, gerçek ihtiyaçlara göre planlıyor ve uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.