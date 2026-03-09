Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Tokat\'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı
09.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta depreme dayanıklı konutlar için kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

TOKAT'ta deprem riski taşıyan yapı stokunu yenilenmesi için hazırlanan 1'inci Etap Kentsel Dönüşüm Konutları projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kentsel dönüşüm sadece binaların güçlenmesi değil; şehrin rahatlaması, yeni sosyal alanlar ve yollar demektir" dedi.

Tokat Belediyesi koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında; Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi Caddesi'nde inşa edilecek konutlar için ilk harç döküldü. Proje ile riskli yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, bölgedeki yeşil alan ve alternatif yol kapasitesinin de artırılacağı belirtildi. Riskli alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilen temel atma törenine; Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'YAPI STOKUNDA CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR'

Törende konuşan Yazıcıoğlu, şehirdeki yapı stokunun önemli bir kısmının risk taşıdığını belirtti. Yazıcıoğlu, "Tokat 1'inci derece deprem riski barındıran bir il. Birçok noktada yapı stokunda ciddi sıkıntılarımız var. Kale eteklerinde bulunan Semerkant, Kabe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Erenler mahallelerini kapsayan bölge riskli alan ilan edilmişti. Bu alan hem yapıların kötü olması hem de kaleden kopan kayalar nedeniyle öncelik verdiğimiz projelerden biri oldu" dedi.

114 DAİRE TOKAT DOKUSUNA UYGUN OLACAK

Kentsel dönüşümün şehre nefes aldıracağını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Kentsel dönüşüm demek; şehrin rahatlaması, yeni sosyal alanlar, yeni parklar, yeni yollar ve alternatif yollar demek. Kısacası kentsel dönüşüm, şehrin huzuru demek. Şimdi başlattığımız 114 dairelik, Tokat dokusuna uygun kentsel dönüşüm projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeyi geniş çaplı bir rekreasyon alanı olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde projenin temeli atıldı. Çalışmaların tamamlanması ile hak sahibi vatandaşların güvenli konutlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Belediye, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a sevindirici haber Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber
İran’ın füzesi İsrail’i yangın yerine çevirdi O anlar kameralarda İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:18:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.