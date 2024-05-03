Tokat\'ta KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

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Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayda alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Tokat'ta da yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde, kamyonun kavşakta otomobille çarpışması, beton mikserinin minibüse çarpması, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara şehir içi minibüsünün arkadan çarpması ve otomobil ile kamyonetin çarpışması bulunuyor.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.