Tokat'ta Köy Yolları Yeniden Açıldı

TOKAT'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Tokat genelinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ve sürgün, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yer yer iş makinelerinin boyunu aşan kar birikintileriyle karşılaştı. Çok sayıda personel ve iş makinesiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, kapalı köy yolları tek tek temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.