Tokat'ta Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışması

Tokat Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursları arası ödüllü bilgi yarışması düzenledi.

Yeşilyurt Merkez Camide gerçekleştirilen yarışma Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahi dinletileriyle başladı.

İlçe genelinde açılan 15 yaz Kur'an kursundan toplam 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışma birinciliği Merkez Cami B Kur'an Kursu, ikinciliği Ekinli Cami Kur'an Kursu üçüncülük ödülünü de Gazi Osman Paşa Kur'an kursu öğrencileri kazandı.

İlçe müftüsü Murat Darılmaz'ın da hazır bulunduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, yarım gram altın ile kol saati hediye edildi.

Dereceye giremeyen öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlıklar verildi.

Yarışma programına Müftülük personeli ve kurs hocaları ile kursiyer öğrenci ve aileleri katıldı.