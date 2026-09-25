Tokat\'ta lise öğrencilerden gazilere ziyaret

Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret etti.

Lise öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

Ziyarette öğrenciler Aşr-ı Şerif okuyarak dua etti.