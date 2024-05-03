Tokat\'ta polis ekipleri lise öğrencilerine konferans verdi

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Tokat'ın Almus ilçesinde polis ekiplerince lise öğrencilerine konferans verildi.

Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgi aktarıldı.

Konferansta terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri, ayrımcılıkla mücadele, milli birlik ve beraberlik kavramları konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Çömen, şehit ailesini ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi ve torununa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çömen, Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Karaca'nın bir süre önce yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'ya Çevreli beldesinde evlerinde ziyarette bulundu.

Çömen, Emine ve Mehmet Emin Karaca'ya geçmiş olsun dileğini iletti.