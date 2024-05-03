Tokat'ta polis ekipleri lise öğrencilerine konferans verdi - Son Dakika
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Tokat'ta polis ekipleri lise öğrencilerine konferans verdi

Tokat\'ta polis ekipleri lise öğrencilerine konferans verdi

Tokat'ın Almus ilçesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine terör örgütleri, ayrımcılıkla mücadele ve milli birlik konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın annesi ve torununu ziyaret etti.

03.05.2024 20:32
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Tokat'ın Almus ilçesinde polis ekiplerince lise öğrencilerine konferans verildi.

Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgi aktarıldı.

Konferansta terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri, ayrımcılıkla mücadele, milli birlik ve beraberlik kavramları konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Çömen, şehit ailesini ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi ve torununa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çömen, Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Karaca'nın bir süre önce yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'ya Çevreli beldesinde evlerinde ziyarette bulundu.

Çömen, Emine ve Mehmet Emin Karaca'ya geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta polis ekipleri lise öğrencilerine konferans verdi - Son Dakika

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