Tokat'ta makineye sıkışması sonucu eli kopan fabrika işçisi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada çalışan Ş.K'nin sağ eli, üretimde kullanılan makineye sıkıştı.
Eli bilek kısmından kopan işçi, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta makineye sıkışan işçi elini kaybetti - Son Dakika
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