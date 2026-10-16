Tokat\'ta metruk binada tekrar kısmi çökme oldu, kopan parçalar yola döküldü

Tokat'ta metruk binada tekrar kısmi çökme oldu, kopan parçalar yola döküldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki metruk binada saat 04.00 sıralarında yeniden kısmi çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar büyük gürültüyle yola dökülürken, o anlar karşıdaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
TOKAT'ta daha önce bir bölümünde çökme meydana gelen metruk binada, tekrar çökme yaşandı. Binadan kopan parçanın sokağa düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Daha önce kısmi çökme yaşanan binada, yeniden kısmi çökme oluştu. Binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola döküldü. O anlar, binanın karşısındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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