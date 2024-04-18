Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Kadışehri'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Kadışehri'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek

Tokat\'ta meydana gelen deprem sonrası Kadışehri\'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaşayan vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde ve uygun arazilerde geceyi geçirmeye hazırlanıyor. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıkarak ateş yakıyor ve geceyi dışarıda geçireceklerini belirtiyor. Vali Mehmet Ali Özkan, evlerinin bahçesinde geceyi geçirecek olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Vatandaşlar ise deprem sonucunda evlerinde hasar olduğunu ve tavanların kırıldığını ifade ediyor.

18.04.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremin ardından Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde vatandaşlar geceyi evlerinin bahçelerinde geçirmeye hazırlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yozgat'ta da hissedildi.

Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sokaklara çıkan vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde ve uygun arazilerde ateş yaktı. Ateşin başında ısınmaya çalışan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Elmalıçifliği köyünde geceyi evlerinin bahçesinde geçirmeye hazırlanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlardan Nazlı Doğan, AA muhabirine, "Önce bir gürültü geldi. Daha sonra sallanmaya başladı. Çocuklarımı yanıma aldım ama dışarı çıkamadım. Ayaklarımın bağı çözüldü. Sonra küçük oğlumu alıp dışarı çıkabildim. Şok oldum, çok şiddetliydi. Evimiz küçük bir hasar aldı, ahırımızda hasar var, hayvanlarımız dışarıda." diye konuştu.

Hacı Ahmet Gün de "Evimizde hasar var. Tavanlar kırıldı. Deprem olduğunda ben balkondaydım. Sallantı başladı. Tavanlar düşmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA

Sulusaray, Kadışehri, Yozgat, Deprem, Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Kadışehri'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Yerimizi garantiledik Şampiyon olan takım, Devler Ligi’ne direkt katılacak Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Kadışehri'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement