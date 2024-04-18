Tokat'ta meydana gelen depremde Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında hasar oluştu - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen depremde Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında hasar oluştu

Tokat\'ta meydana gelen depremde Muhsin Yazıcıoğlu Cami\'nin dışında hasar oluştu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar meydana geldi. Şarkışla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin ilçede hissedildiği ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Cami yapısında herhangi bir hasar oluşmadığı ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi gerektiği ifade edildi.

18.04.2024 22:13
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar oluştuğu bildirildi.

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ilçede de hissedildiği, şu ana kadar kaymakamlığa ulaşan herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarıldı.

Yapılan incelemelerde Muhsin Yazıcıoğlu Cami önündeki bazı dükkanların üstünde yer alan mermer bloklardan birkaçının sarsıntının etkisiyle yere düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak cami yapısında ve eklentilerinde herhangi bir hasar oluşmamıştır. Caminin hasar gördüğüne ilişkin duyumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta meydana gelen depremde Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında hasar oluştu - Son Dakika

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