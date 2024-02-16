Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından Niksar ilçesinde bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan ve göçük ile ilgili teknik inceleme gerçekleştirildi.
Tokat AFAD İl Müdürü Süleyman Eryiğit, jeoloji mühendisi Sedat Duran ve inşaat mühendisi Emrah Baş, 3 Şubat'ta meydana gelen heyelanla ilgili köydeki incelemede öğretim elemanlarına eşlik etti.
Heyelan sebebiyle köyde bir caminin ve yaklaşık 40 konutun hasar gördüğü, köyün iki yakasını birbirine bağlayan yolun kayma nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta meydana gelen heyelan ve göçük incelendi - Son Dakika
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