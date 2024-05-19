Tokat'ta meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi Samsun'da yakalandı

Tokat\'ta meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi Samsun\'da yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Samsun'da yakalanan 2 kişi Tokat'a getirildi. Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

19.05.2024 12:27
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Samsun'da yakalanan 2 kişi Tokat'a getirildi.

Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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