Tokat'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat\'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat'ta bir otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat da hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

14.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:55
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TOKAT'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.

Kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Hasan Ertekin ise dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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