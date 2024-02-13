Tokat'ta Motosiklet Kazasında Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Motosiklet Kazasında Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Motosiklet Kazasında Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan iki genç ağır yaralanmış, daha sonra hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

13.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan E, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kent merkezinde 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmış, kazada Berkay P. (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berkay P, 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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