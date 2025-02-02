Tokat'ta Motosikletli Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Motosikletli Saldırı: İki Yaralı

Tokat\'ta Motosikletli Saldırı: İki Yaralı

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan tartışmada, motosikletli saldırganlar pompalı tüfekle iki kişiyi yaraladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

02.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:32
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TOKAT'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı. Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.'ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.'yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.'yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Motosikletli Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika

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