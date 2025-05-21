Tokat'ta Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı

21.05.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 65 bin öğrenci 'Matematik her yerde' yarışmasında kendi oyuncaklarıyla kıyasıya yarıştı.

Dijital değil, gerçek oyuncaklarla yarıştılar

Ekranı bırakan öğrenciler kendi yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

TOKAT - Tokat'ta 65 bin öğrencinin katıldığı "Matematik her yerde" yarışmasında, çocuklar kendi ürettikleri projelerle hem öğrendi hem eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl uygulamaya konulan beceri temelli eğitim anlayışı, Tokat'ta anlamlı bir yarışmayla taçlandı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini pratiğe dökerek ürünler ortaya koymalarını hedefleyen yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri hünerlerini sergiledi. "Matematik her yerde" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler; en uzun süre dönen topaç, hedefe en hızlı ulaşan rüzgar arabası, ve kendi yaptıkları mancınıklarla en fazla bardağı devirme kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 65 bin öğrenci arasından öne çıkan projeler, ilçe elemelerini geçerek il finaline kalmaya hak kazandı. Finale kalan 27 öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge proje koordinatörü İbrahim Yıldırım, "Bu yarışmayla öğrencilerimizin dijital ortamdan bir süre uzaklaşıp yaparak, yaşayarak öğrenmelerini; emek vererek oluşturdukları eserlerle hem öğrenmenin mutluluğunu hem de yarışmanın heyecanını birlikte yaşamalarını amaçladık" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrenciler ise, eğlenerek öğrendiklerini ve kendi ürettikleri ürünlerle yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:24:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.