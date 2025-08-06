Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINDA; 1 GÖZALTI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını tamamen kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri de yangının başladığı noktada incelemelerde bulundu. Elektrik kesintisi sonrası devreye giren GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili operatörün taşeron olarak elektrik işlerini yapan teknikeri O.R. (78), gözaltına alındı. Erbaa Kaymakamı Remzi Demir yangının tamamen kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İbrahim UĞUR/ TOKAT,