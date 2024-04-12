Tokat\'ta Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dursun M. idaresindeki 60 RC 102 plakalı otomobil, Çırdak Mahallesi yakınlarında Uğur G'nin kullandığı 40 DD 861 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan doğal güzellik Altınkale, bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Altınkale, Pamukkale'ye benzerliği ve doğal kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Sarı kayalıklar ve sıcak su kaynaklarıyla çevrili olan Altınkale, her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline geliyor. Tatilciler, Altınkale'nin minyatür bir Pamukkale olduğunu belirtiyor. Sivas'ı tercih eden turistler, bu bölgeyi görmeden gitmek istemediklerini ifade ediyor.
Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya-Denizli karayolunda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatilden dönen vatandaşlar, 2 kilometrelik yol çalışması nedeniyle tek şeritli yolda ilerliyor. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Pendik'te bir vatandaş tarafından dükkanının önünde yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
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