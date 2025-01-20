Tokat\'ta Otomobil Dereye Düştü

Tokat'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
M.E.C. idaresindeki 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Bulvarı Plevne Caddesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Behzat Deresi'nin demir korkuluklarına çarparak dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü M.E.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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