Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı

Tokat\'ta Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı

Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ali Sarıbaş yönetimindeki otomobil ile Rıza Gün yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör yan yattı ve sürücü Rıza Gün yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı traktör sürücüsü Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

11.02.2024 21:25
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Tokat'ta otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde aynı yöne giden Ali Sarıbaş (20) idaresindeki 60 DT 746 plakalı otomobil ile Rıza Gün (68) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yan yatan traktörün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı traktör sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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