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TOKAT'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı - Son Dakika
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TOKAT'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı

TOKAT'ta park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında çıktı. Fidanlık mevkisinde park halindeki 60 HG 197 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Durumu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Otomobilde zarar oluştu.

03.02.2024 20:23
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TOKAT'ta park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında çıktı. Fidanlık mevkisinde park halindeki 60 HG 197 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Durumu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Otomobilde zarar oluştu. (DHA)

TOKAT\'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TOKAT'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı - Son Dakika
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