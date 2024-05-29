Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı patlama öncesinde şüphelilerden birinin, patlamanın yaşandığı ev sahibine, "Sana paket göndereceğim" mesajı gönderdiği belirlendi.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana gelen patlama ile ilgili jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ekipler, olayın iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığını, Samsun'da hazırlanan el yapımı patlayıcının bağ evine olaydan bir gün önce çaydanlığa bağlı şekilde yerleştirildiğini belirledi.
Olayla ilgili tutuklanan zanlılardan İsmail G'nin, bağ evinin sahibi Sefa Can Karaçoban'ın cep telefonuna da "Sana paket göndereceğim" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Patlama Öncesi Şüpheliden Tehdit Mesajı - Son Dakika
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