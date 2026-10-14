Tokat'ta sağanak kent genelinde etkili oldu, Sulusokak'ta sürücüler yolda zorlandı - Son Dakika
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Tokat'ta sağanak kent genelinde etkili oldu, Sulusokak'ta sürücüler yolda zorlandı

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Tokat\'ta sağanak kent genelinde etkili oldu, Sulusokak\'ta sürücüler yolda zorlandı
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Tokat'ta etkili olan sağanak yağış kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, tarihi Sulusokak mevkisinde sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

TOKAT'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tarihi Sulusokak mevkisinde yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Kentin tarihi yerleşim yerlerinden Sulusokak mevkisinde sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA
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