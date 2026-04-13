Tokat\'ta Şehitlere Rahmet Filistin\'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde şehitlere rahmet ve Filistin'e destek amacıyla düzenlenen liseler arası futbol turnuvası başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen turnuvanın açılış maçı Taşlıçiftlik sentetik futbol sahasında gerçekleştirildi.

Açılış maçına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası için bugün burada bulunuyoruz. Türkiye genelinde düzenlenen bu organizasyona katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Burada derece elde eden takımlarımız, Kastamonu'da düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda, ardından Türkiye Şampiyonası'nda ve sonrasında yurt dışında gerçekleştirilecek müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfına teşekkür eden Yılmaz, sporun gençler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.