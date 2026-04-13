Tokat'ta Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı

Tokat\'ta Şehitlere Rahmet Filistin\'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı
13.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde şehitlere rahmet ve Filistin'e destek amacıyla düzenlenen liseler arası futbol turnuvası başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde şehitlere rahmet ve Filistin'e destek amacıyla düzenlenen liseler arası futbol turnuvası başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen turnuvanın açılış maçı Taşlıçiftlik sentetik futbol sahasında gerçekleştirildi.

Açılış maçına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası için bugün burada bulunuyoruz. Türkiye genelinde düzenlenen bu organizasyona katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Burada derece elde eden takımlarımız, Kastamonu'da düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda, ardından Türkiye Şampiyonası'nda ve sonrasında yurt dışında gerçekleştirilecek müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfına teşekkür eden Yılmaz, sporun gençler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Etkinlikler, Filistin, Futbol, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:50:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta Şehitlere Rahmet Filistin'e Destek Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.