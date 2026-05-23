Tokat\'ta Sel Riski: Otomobil Güvenli Alana Çekildi

Tokat'ta etkili olan sağanak ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesi hızla yükseldi. Merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine Tokat İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bir evin çevresinde su seviyesinin hızla yükseldiği ve park halindeki bir otomobilin su altında kalma riski bulunduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle otomobil, güvenli alana çekildi.