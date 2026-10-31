Tokat'ta servis şoförüyle tartışıp araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

Tokat'ta servis şoförüyle tartışıp araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat kent merkezinde öğrenci servisi şoförüyle yol verme nedeniyle tartışıp aracından inen otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün belgesine ve aracına 60 gün yasak getirilirken tartışma anı servisteki öğrencilerce cep telefonuyla kaydedildi.
Tokat'ta trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
Kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde??????? Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü.
Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.
Sürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.
Öte yandan olay anı, servisteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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