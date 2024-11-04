Tokat'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Turhal'da tartışma sırasında vurulan Fatih Ersoy hastanede hayatını kaybetti, A.K. aranıyor.

04.11.2024 20:48
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Tokat'ın Turhal içesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bulunan çay ocağında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy, A.K (29) tarafından vuruldu.

Ağır yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan A.K'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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