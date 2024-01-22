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Tokat'ta takla atan araçtan burnu kanamadan kurtulanlar - Son Dakika
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Tokat'ta takla atan araçtan burnu kanamadan kurtulanlar

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücü ve yanındaki 2 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla araç tekerlerinin üstüne geri döndürülerek çekici ile trafikten kaldırıldı.

Tokat\'ta takla atan araçtan burnu kanamadan kurtulanlar
22.01.2024 - 16:55,
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Tokat'ın Turhal ilçesinde takla atan araçtan iki kişi burnu kanamadan çıktı.

Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağı mevkiinde Adem Kebeli (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, iddiaya göre bir başka otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla tekerlerinin üstüne el yordamı ile geri döndürülen otomobil, çekici ile trafikten kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ta takla atan araçtan burnu kanamadan kurtulanlar - Son Dakika
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