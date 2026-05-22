Tokat\'ta Taşkın Riski: Dronla Görüntülendi

Tokat'ta taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri ile Kelkit Çayı'nın birleştiği alan dronla görüntülendi.

Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nda, dolusavak bölümünden fazla su tahliye edildi. Yağışlar ve barajlardan yapılan su tahliyeleri nedeniyle Yeşilırmak Nehri ile Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesi sınırındaki Boğazkesen mevkisinde birleşen Yeşilırmak Nehri ile Kelkit Çayı, Amasya'dan geçerek Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülüyor.

