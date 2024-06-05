Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Hareketlerine Cezai İşlem

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TOKAT'ta motosikletin üzerinde tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye 3 bin 576 lira ceza uygulandı. Ayrıca haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Turhal ilçesinde seyir halinde motosikletlerin üzerine uzanıp tehlikeli şekilde yolda seyreden 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen polis ekipleri 2 sürücünün de kimliğini tespit etti. 2 kişiye toplam 3 bin 576 lira para cezası uyguladı. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada 1 Nisan tarihinden bu yana motosikletlere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtilerek, "İlimiz Turhal ilçesi sınırlarında motosikletlerle akrobatik hareketler yaptıkları görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 motosiklet tespit edilmiş ve araç sahiplerine 3 bin 576 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma da yürütülecektir" denildi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA