Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Tokat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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