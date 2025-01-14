Tokat'ın Turhal ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 60 ET 155 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 60 TL 437 plakalı pikap ile çarpıştı.
Kazada, pikap sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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