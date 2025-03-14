Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
O.A. (28) idaresindeki 60 AR 322 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında D.B. (55) yönetimindeki 60 AGB 389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü O.A. ile araçlarda bulunan E.A. (27) Z.B. (34) ve S.B. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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