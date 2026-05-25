Tokat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat-Reşadiye D-100 kara yolu Darıdere köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 06 ACF 838 plakalı kamyonet, S.A. yönetimindeki 34 TB 1218 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan K.Y, Ü.A. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
